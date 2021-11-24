Премьер Латвии рассчитывает, что ЕК выделит €200 млн на заграждение на границе

РИГА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Криньяшис Кариньш надеется, что Латвия, Литва и Польша смогут использовать средства Еврокомиссии (ЕК) в размере €200 млн на строительство заграждений на границе. Такое заявление он сделал в среду.

"Я убежден, что мы сможем эффективно использовать эти средства [ЕК], - сказал Кариньш в эфире Латвийского телевидения. - Мы будем говорить о том, чтобы деньги можно было направить на строительство забора, что является важным подспорьем".

Премьер уточнил, что в данный момент ведутся переговоры с ЕК о выделение на эти цели €200 млн.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.