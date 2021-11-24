Вучич сообщил, что в ходе визита в Россию намерен обсудить поставки "Спутника Лайт"

БЕЛГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Ряд соглашений будет подписан в ходе предстоящего 25 ноября визита президента Сербии Александара Вучича в РФ, где пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил сербский лидер в среду в обращении к нации, в ходе переговоров также будут обсуждаться поставки в Сербию вакцины "Спутник Лайт".

"Будет подписан ряд документов, о которых я вам подробно расскажу после переговоров. Россия - наш четвертый торговый партнер, и верю, что у нас достаточно возможностей для повышения товарооборота. Мы закончили многочисленные переговоры и обсуждения с нашими русскими партнерами, расскажу о нескольких важных вещах, а завтра после встречи с президентом Путиным я смогу вам рассказать абсолютно обо всем и всех документах, о которых мы уже договорились и которые должны подписать. Первое, что уже договорено, - это стратегическая сербско-российская программа с 2021 по 2026 год в разных областях развития экономического развития и товарооборота. Это то, что мы долго готовили и наконец согласовали с нашими русскими партнерами", - заявил Вучич.

Сербский президент сообщил, что ранее стороны "подписали первую фазу по Центру технологий и инноваций". "Все согласовано по предприятию "Петрохемия". Также для нас важны проекты "Точки роста". Поговорим о [поставках вакцины] "Спутник Лайт", поговорим о регионе и о Косово и Метохии", - заявил Вучич.

Как заявил Вучич, основной темой переговоров в Сочи 25 ноября для Сербии является газовый вопрос. Ранее Вучич заявлял, что на встрече с Путиным планирует обсудить цену на газ для Сербии. По его словам, в качестве первого предложения Белград получил формулу, при которой цена за газ для сербской стороны достигала бы $780-790 за 1 тыс. куб. м. Сербский президент признал, что республика не сможет выдержать такую цену. 7 октября на заседании Российско-сербского межправкомитета вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что надеется на заключение до конца года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в среду сообщил, что на переговорах Путина и Вучича в Сочи будут обсуждаться в том числе вопросы взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Представитель Кремля отметил, что это очень важные переговоры с "союзником и другом" России. Песков подтвердил, что цена на газ для Сербии может стать одной из тем встречи двух лидеров.