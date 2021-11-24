Вучич отметил высокий уровень военно-технического сотрудничества Сербии и России

БЕЛГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество России и Сербии находится на хорошем уровне. Об этом заявил в среду в обращении к нации президент Сербии Александар Вучич.

"Да, у нас хорошее военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, мы также сотрудничаем с Францией. В начале декабря мы проведем заседание всех старших офицеров по основным документам для армии и очень транспарентно покажем, что мы делаем для армии. Да, мы вкладываем в оборону много, потому что мы можем, потому что наша экономика все сильнее. Мы были бы легкой добычей, если бы этого не делали", - заявил сербский лидер.

Ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС стоимостью €75 млн. Вучич также сообщил, что первая партия пусковых установок ПТУР "Корнет" поступит в Сербию из России до конца года. С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Как ранее заявил в интервью ТАСС на тот момент министр обороны Александар Вулин, боеготовность армии республики значительно укрепилась благодаря военно-техническому сотрудничеству Белграда и Москвы.

25 ноября в Сочи запланированы переговоры президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича, который прибудет в Россию с визитом. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в среду сообщил, что на этих переговорах будут обсуждаться в том числе вопросы взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Представитель Кремля отметил, что это очень важные переговоры с "союзником и другом" России.