Переговоры "Талибана" с представителями США и ЕС пройдут 27-29 ноября

ТАСС, 24 ноября. Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) проведет переговоры с представителями США и Европейского союза в столице Катара 27-29 ноября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на официальной странице "Исламского эмирата Афганистан" (ИЭА, используемое талибами название государства) в Twitter.

"Министр иностранных дел ИЭА Амир Хан Моттаки встретится с представителями США, ЕС и других сторон в столице Катара 27-29 ноября", - отмечается в сообщении.

В нем указывается, что в ходе встреч в Дохе "будут обсуждаться политические вопросы, высвобождение банковских резервов Афганистана, гуманитарная помощь, вопросы, связанные с образованием и сферой здравоохранения, другие, связанные с ними темы". Главу МИД временного правительства талибов "будут сопровождать представители министерств образования и здравоохранения, финансов, Центрального банка Афганистана и [сформированных талибами] структур безопасности".

Ранее в Вашингтоне проинформировали о том, что спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст на следующей неделе приедет в столицу Катара, где обсудит с лидерами талибов вопросы борьбы с терроризмом на афганской территории.

В октябре представители "Талибана" провели в Дохе несколько встреч с американскими дипломатами. Как сообщали радикалы, в ходе диалога стороны обсуждали, в частности, оказание афганскому народу гуманитарной помощи, реализацию Дохийского соглашения, а также необходимость открыть новую страницу в отношениях между Кабулом и Вашингтоном при уважении территориальной целостности Афганистана и невмешательстве в его внутренние дела.