Посла Катара вызвали в МИД Норвегии после задержания журналистов норвежской телекомпании

ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноября. /ТАСС/. Посол Катара был в среду вызван в МИД Норвегии после инцидента с задержанием в Катаре двух журналистов норвежской телекомпании NRK. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро.

"Посол на встрече в МИД должен объяснить задержание журналистов", - сказали агентству в МИД.

Журналисты NRK Халвор Экеланн и Локман Горбани находились в Катаре для подготовки репортажей, приуроченных к началу обратного отсчета времени до начала чемпионата мира по футболу, который страна будет принимать через год.

Репортеры были задержаны 22 ноября и провели в заключении 32 часа. Полиция конфисковала у них оборудование, которое они не получили назад. В среду журналисты вернулись в Норвегию. По данным правительства Катара, репортеры были арестованы за то, что зашли на частную территорию и проводили там съемку без разрешения.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира. Сборная России сыграет в плей-офф европейского отборочного турнира.