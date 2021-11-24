Шольц подарил Меркель на последнем заседании действующего правительства ФРГ куст кизила

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц подарил Ангеле Меркель на последнем заседании действующего кабинета министров куст кизила в горшке для выращивания в домашних условиях. Об этом сообщила в среду газета Bild.

Латинское название растения - Cornus Controversa. Как отмечает издание, подарок вовсе неслучайный. Куст приносит плоды черного цвета (этот цвет символизирует Христианско-демократической союз). Кроме того, почва, в которой растет кизил, должна быть чрезвычайно влажной, по-немецки ее свойства можно описать словом sauer. Именно так звучит фамилия супруга Ангелы Меркель Йоахима - Зауэр.

Члены правительства ФРГ аплодисментами приветствовали вручение подарка.

Как ожидается, Шольц будет избран канцлером ФРГ на неделе с 6 по 12 декабря.