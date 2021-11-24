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Кабмин Украины распорядился рассмотреть снятие санкций с двух экс-депутатов Рады от Крыма

Уточняется, что речь идет об исключении из списка двух экс-депутатов - Вергеля и Зайца, работавших в Раде VII созыва в 2010-2014 годах

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины распорядилось рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос об исключении из санкционного списка двух бывших депутатов Верховной рады от Крыма - Сергея Вергеля и Сергея Зайца. Соответствующее решение принято на заседании в среду.

"Утвердить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложение о внесении [изменений] в приложение к решению СНБО от 21 июня 2018 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", - говорится в тексте распоряжения.

Уточняется, что речь идет об исключении из списка двух экс-депутатов - Вергеля и Зайца, работавших в Раде VII созыва в 2010-2014 годах. В распоряжении правительства также указывается, что данное решение принято во исполнение постановлений Шестого апелляционного административного суда Украины, датированных нынешним годом.

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