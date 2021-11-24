Новая коалиция ФРГ привержена цели достижения климатической нейтральности к 2045 году

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Будущая правящая коалиция ФРГ (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, так называемая коалиция "Светофор") привержена цели достижения Германией климатической нейтральности к 2045 году. Об этом говорится в проекте коалиционного пакта, выдержки из которого опубликовала газета Bild.

"Мы много говорили о целях и считаем, что хорошо то, что мы хотим стать климатически нейтральными, самое позднее, до 2045 года. Сейчас важно, чтобы мы принялись за реализацию [этой цели] посредством конкретных мер", - говорится в документе.

Коалиция намерена значительно увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии и сети.

Среди приоритетов называется борьба с пандемией. СДПГ, "зеленые" и либералы планируют создать кризисный штаб с целью выработки мер по недопущению распространения коронавируса. Кроме того, партии хотят ввести минимальный размер оплаты труда в €12

Как ожидается, коалиционный договор будет представлен в 17:00 мск.