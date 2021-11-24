В Эр-Рияде заявили, что в отношениях Саудовской Аравии и РФ произошел качественный скачок

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. Качественный скачок произошел в отношениях между Саудовской Аравией и Россией в последние годы, заявил в среду король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Его послание было зачитано на открытии форума "Россия - исламский мир" в саудовском городе Джидда.

"Саудовско-российские отношения - прочные и исторические, им исполнилось 95 лет, и в последние годы в отношениях произошел качественный скачок, - цитирует монарха Саудовское агентство печати. - Кульминацией этого стали визиты на высоком уровне между двумя странами, которые привели к подписанию множества двусторонних договоров во всех сферах".

"Королевство разделяет с Россией несколько основных принципов, включая уважение международного права, установление отношений на основе взаимного уважения суверенитета, независимости и единства государств и невмешательства во внутренние дела", - указал монарх.

"Основой взаимозависимости между странами исламского мира и Россией является экономическое сотрудничество, - отметил король. - И для стран Группы стратегического видения "Россия - исламский мир" существуют благоприятные возможности создания прочных экономических партнерских отношений в нескольких областях, включая халяльные продукты и исламские финансы, мы должны инвестировать в них и работать над их развитием".

"Недавние вызовы, с которыми столкнулся наш мир, показали, что мы все в одной лодке, и королевство призывает страны группы укреплять сотрудничество между собой, чтобы противостоять этим вызовам и выйти из них с наименьшим ущербом, чтобы вместе мы могли жить в безопасности", - подчеркнул король.

Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году после того, как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. В нее входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.