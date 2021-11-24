План борьбы с олигархами на Украине включает запрет на импорт электроэнергии из России

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий, направленных на реализацию закона о борьбе с олигархами, среди которых запрет импорта электроэнергии из России и Белоруссии до сентября 2023 года. Соответствующее постановление принято в среду на заседании правительства.

Согласно пояснительной записке, речь идет о формировании государственного реестра лоббистов до декабря 2022 года, прекращении импорта электроэнергии из России и Белоруссии до сентября 2023 года, обеспечении безопасности снабжения электроэнергией и природным газом до марта 2022 года, усилении контроля над финансовыми операциями олигархов, создании независимой от влияния олигархов авиакомпании до декабря 2022 года и ряде других мер.

Две недели назад президент Украины Владимир Зеленский обвинил представителей крупного бизнеса страны в создании искусственного дефицита энергоресурсов в республике.

Закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов, принят 23 сентября, а 5 ноября его подписал Зеленский. Процедура принятия документа вызвала споры в украинской политической среде, которые частично стали причиной отправки в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. При подготовке документа ко второму чтению было подано 1 257 поправок, который вносил и Разумков - противник идеи предоставления Совету нацбезопасности и обороны Украины права формировать списки олигархов. Однако на заседании, которое вел первый вице-спикер Руслан Стефанчук, было решено голосовать не по каждой поправке, а по статьям.

Закон предполагает создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр. Он также дает определение олигарха. Таковыми названы лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Им запрещено делать взносы в поддержку политических партий и участвовать в так называемой большой приватизации.