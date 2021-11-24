Евросоюз заинтересован в расширении сотрудничества с Россией по Арктике

МУРМАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Евросоюз заинтересован в развитии сотрудничества с Россией в Арктическом регионе. Об этом заявил в среду посол ЕС по арктическим вопросам Майкл Манн на IV Международной сессии "Сотрудничество в Арктике".

"Вне зависимости от того, про какую организацию мы говорим - Арктический совет, Совет Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) или о проектах, в которых участвуют ЕС, Россия, Норвегия Исландия, - все мы вместе работаем над проблемами окружающей среды, транспорта, здравоохранения, культуры. ЕС видит возможности для развития нашего сотрудничества в некоторых областях", - сказал он.

При этом Манн отметил, что при взаимодействии в Арктике необходимо учитывать такие аспекты, как последствия изменений климата, а также интересы коренных жителей Арктического региона. "К счастью, у нас есть положительный опыт, который мы можем развивать вместе, и в последние десятилетия Арктический регион был примером того, что мы можем достичь вместе, когда все стороны заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве", - добавил представитель ЕС.

Посол также отметил, что в обновленной политике ЕС по Арктике подчеркнута необходимость расширения международного арктического сотрудничества. "Мы хотим включать Арктику в наши обсуждения с нашими партнерами. То, что происходит в Арктике, важно для всей планеты", - заключил Манн.