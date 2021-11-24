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Пандемия COVID-19

Минобороны ФРГ ввело обязательную вакцинацию от ковида для военнослужащих Бундесвера

Требование коснется более чем 180 тыс. военных

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Германии приняло решение о введении обязательной вакцинации против коронавируса для военнослужащих Бундесвера. Об этом сообщил представитель Минобороны ФРГ, передает агентство DPA.

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По его информации, соответствующее решение приняла в среду и.о. министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. При этом указывается, что требование об обязательной иммунизации коснется более чем 180 тыс. военных Бундесвера. Вместе с тем подчеркивается, что лица, которые отказываются сделать прививку, подвергнутся дисциплинарным взысканиям. Бундесвер ссылается на действующее законодательство ФРГ и необходимость обеспечения оперативной готовности войск.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря прошлого года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники важных социальных профессий. В ходе кампании используются вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.

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ГерманияПандемия COVID-19
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