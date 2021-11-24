Новая правящая коалиция ФРГ заявила о готовности к диалогу с Россией

ТАСС, 24 ноября. Новая правящая коалиция ФРГ готова к конструктивному диалогу с Россией, говорится в проекте коалиционного соглашения. Новая правящая коалиция ФРГ выступает за более тесное сотрудничество с Россией по глобальным вопросам.

"Северный поток - 2" не упоминается в коалиционном соглашении СДПГ, "зеленых" и либералов ФРГ. Новая коалиция ФРГ подчеркивает необходимость строительства газовых электростанций для покрытия потребностей страны в энергии.

Новая правящая коалиция ФРГ выступает за полную реализацию минских соглашений по Украине. Будущий кабмин ФРГ продолжит поддерживать территориальную целостность Украины.

Будущий кабмин ФРГ выступит за новые санкции против Белоруссии, если Минск "не изменит курс".

Также, новая правящая коалиция ФРГ выступает за скорейшее завершение переговоров по ядерной программе Ирака.