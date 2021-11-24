В Иране заявили, что переговоры с Гросси привели к соглашению по текущим проблемам

ТЕГЕРАН, 24 ноября. /ТАСС/. Соглашение по вопросу дальнейшего решения существующих проблем между сторонами было достигнуто на переговорах в Тегеране с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил в среду официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди в ответ на заявление Гросси о том, что диалог не привел к конкретным результатам.

"Переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Стороны достигли общего соглашения о том, как решать интересующие их вопросы", - цитирует его агентство Фарс. По словам представителя ОАЭИ, "стороны согласовали ключевые интересующие темы, а также договорились продолжать консультации по определению рамок и деталей дальнейшего сотрудничества".

Ранее в среду Гросси заявил, что переговоры с Ираном "оказались безрезультатными", хотя были "конструктивными, корректными и профессиональными". По его словам, Тегеран и МАГАТЭ должны заключить соглашение, на базе которого будет возобновлена инспекционная деятельность в этой стране.

Во вторник гендиректор МАГАТЭ провел переговоры с главой ОАЭИ, вице-президентом Ирана Мохаммадом Эслами, а также встретился с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном. По итогам встреч Гросси заявил, что Тегеран и МАГАТЭ готовы в кратчайшие сроки решить все существующие между двумя сторонами проблемы. Его визит в Тегеран прошел перед возобновлением диалога по ядерной сделке в Вене, которое запланировано на 29 ноября.