Новая коалиция ФРГ надеется на продолжение переговоров между РФ и США по разоружению

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Новая правящая коалиция ФРГ в составе Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и либеральной Свободной демократической партии надеется на продолжение стратегических переговоров между РФ и США по разоружению и считает, что к ним нужно привлечь и Китай. Об этом говорится в распространенном в среду тексте коалиционного соглашения, которое насчитывает 177 страниц.

"Нашей целью остается свободный от атомного оружия мир и тем самым свободная от атомного оружия Германия. Мы настоятельно выступаем за заключение соглашения, продлевающего Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, которое бы включало в себя наряду с новыми стратегическими атомными боевыми системами и системы малой и средней дальности", - говорится в тексте.

"Мы делаем ставку на переговоры между США и Россией по полному разоружению в субстратегической области. Мы хотим сильнее привлечь к усилиям по атомному разоружению и контролю над вооружениями такие страны, как Китай", - отмечается в соглашении, которое ляжет в основу политики будущего правительства ФРГ.

По итогам саммита, прошедшего 16 июня в Женеве, лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились восстановить диалог о стратегической стабильности. С тех пор состоялось уже два раунда переговоров по данному вопросу. Замглавы МИД России Сергей Рябков на открытии пленарного заседания Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ) в Сочи заявил, что позитивным примером на данном направлении российско-американских отношений является Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), который в начале года был продлен на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля 2021 года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.