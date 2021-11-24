Будущий кабмин ФРГ против открытия новых глав на переговорах о вступлении Турции в ЕС

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Будущая правящая коалиция Германии выступает против открытия новых глав на переговорах о вступлении Турции в ЕС из-за ситуации с правами человека. Об этом говорится в тексте коалиционного соглашения, которое заключили в среду социал-демократы, либералы и "зеленые" - партии, представляющие следующее правительство ФРГ.

"Турция остается важным соседом ЕС и партнером по НАТО, несмотря на тревожащие внутриполитические события и внешнеполитическую напряженность. Демократия, верховенство закона, права человека, права женщин и меньшинств существенно сократились. Вот почему мы не будем закрывать какие-либо главы или открывать новые в переговорах о вступлении [в ЕС]" , - говорится в соглашении, полный текст которого распространила газета Die Welt.

Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией (ЕК) по 33 из 35 переговорным пунктам (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и ЕК приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституцию. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.

За последние четыре года Брюссель и страны - члены Евросоюза на разных уровнях не раз заявляли о том, что действия Турции способствуют отдалению от евросообщества, и призывали Анкару определиться со своей позицией.