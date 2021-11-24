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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян обсудил с Оверчуком работу трехсторонней группы по Карабаху

Вице-премьер России ранее провел переговоры на аналогичную тематику с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудили работу трехсторонней рабочей группы по разблокировке региональных коммуникаций. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства Армении.

"Собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки двустороннего сотрудничества между Арменией и Россией, а также деятельности трехсторонней рабочей группы вице-премьер-министров Армении, России и Азербайджана. Стороны коснулись перспектив восстановления транспортных коммуникаций в Закавказье, дальнейшего хода работ в рамках заявления премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана от 11 января", - говорится в сообщении.

Ранее Оверчук провел переговоры на аналогичную тематику с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Договоренность о разблокировании региональных коммуникаций достигнута 11 января на встрече в Москве лидеров России, Армении и Азербайджана. Тогда для этих целей было решено создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичОверчук, Алексей ЛогвиновичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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