В Польше заявили, что хотят избежать эскалации ситуации на границе с Белоруссией и санкций

ВАРШАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Польши стремятся предотвратить рост напряженности в ситуации на границе с Белоруссией и хотят избежать введения новых санкций против этой страны. Об этом заявил в среду в Любляне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам встречи с премьер-министром председательствующей в ЕС Словении Янезом Яншей.

По его утверждению, Польша хочет избежать конфликта. "Мы хотим искать решения, хотим предотвратить эскалацию", - сказал он.

Как подчеркнул Моравецкий, среди дальнейших потенциальных шагов Польши - закрытие очередных пограничных переходов, прекращение торговли. "Но мы не хотим этого делать. Мы хотим довести до деэскалации", - заверил он.

По словам польского премьера, в частности, действия польской дипломатии в отношении авиакомпаний привели к снижению напряженности в этой области и прекращению новых прибытий нелегальных мигрантов в Белоруссию.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.