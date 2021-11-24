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Пандемия COVID-19

Посол Аргентины в Москве считает сотрудничество страны с РФ по "Спутнику V" образцовым

Эдуардо Суайн отметил, что "Аргентина старается экспортировать промышленные товары, что способствует развитию научно-технических отношений двух стран"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Аргентина и Россия могут развивать успешное сотрудничество в различных сферах экономики и инвестиций, как это им удалось в случае с производством вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил посол Аргентины в Москве Эдуардо Суайн, открывая "Вечер аргентинского танго".

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"Пандемия подвергла испытанию экономическое взаимодействие наших стран, что в свою очередь дает возможность пересмотреть двусторонние экономические отношения и идентифицировать те ниши на рынке, которые представляют интерес для сторон. Аргентина не согласна быть лишь экспортером сырья. Аргентина старается экспортировать и промышленные товары, что способствует развитию научно-технических отношений двух стран", - сказал он.

"В этом смысле производство вакцины "Спутник V" - яркий пример тому, как Аргентина стала не просто страной, которая одна из первых включила "Спутник V" в план вакцинации, но и инициировала ее производство. Мы думаем, что такой пример кооперации и передачи технологии, отмеченных уважением к интеллектуальной собственности, могут появиться и в других областях и секторах производства", - подчеркнул дипломат.

Посол также указал, что совместная история России и Аргентины насчитывает 135 лет дипломатических отношений. "Сейчас двусторонние отношения между Аргентиной и Россией вышли на уровень стратегического партнерства. Это отражается в разных сферах деятельности - в инвестициях, торговле и культуре. Например, среди возможных российских инвестиций с наибольшим потенциалом в Аргентине стоит отметить железнодорожный сектор, культуру, энергетику и космическую отрасль", - отметил он.

Теги
АргентинаРоссияПандемия COVID-19
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