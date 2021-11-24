Центризбирком Ливии исключил 25 из 98 претендентов на участие в выборах президента

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. Высшая национальная избирательная комиссия Ливии исключила 25 из 98 претендентов, подавших документы для участия в предстоящих в декабре президентских выборах. Об этом сообщается в среду на сайте Центризбиркома североафриканской страны.

"Издано постановление под номером 79 об исключении 25 претендентов, документы которых не соответствуют условиям для выдвижения кандидатур на участие в президентских выборах. Решение принято на основании ответов генерального прокурора, главы уголовного розыска и председателя департамента по вопросам паспортов и гражданства <...>. Компетентные органы указали относительно каждого [исключенного] кандидата материалы, которые противоречат их данным", - говорится в тексте.

В списке исключенных кандидатов среди прочих указан и сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи (1942-2011) Сейф аль-Ислам.

22 ноября избирком Ливии завершил прием документов от претендентов на участие в президентских выборах, которые запланированы на 24 декабря и должны пройти одновременно с парламентскими.