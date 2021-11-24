Намеченный на 25 ноября вывозной рейс для мигрантов из Белоруссии в Ирак отменили

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Иракские авиалинии" (Iraqi Airways), которым должны были 25 ноября вывезти часть иракских мигрантов из Белоруссии, отменен. Об этом сообщили ТАСС в Национальном аэропорту в среду.

"Подтверждаем, что рейс отменен", - сообщили в аэропорту. При этом причину не указали.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Iraqi Airways согласовала с белорусской стороной очередной эвакуационный рейс для части иракских мигрантов из Белоруссии. Вылет был запланирован на 14.30 (совпадает с московским) 25 ноября. Сообщалось, что некоторые из мигрантов уже прибыли в аэропорт.

18 ноября более 400 мигрантов из Ирака, которые ранее намеревались попасть в страны Евросоюза через территорию Белоруссии, на самолете авиакомпании Iraqi Airways вылетели из Минска и после промежуточной посадки в Эрбиле прибыли в Багдад. 22 ноября Минск покинули еще 118 мигрантов в индивидуальном порядке. Как сообщил во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун, группы мигрантов ежедневно покидают страну.