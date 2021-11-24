США внесли изменения в санкции против Сирии в связи с деятельностью НКО

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в среду внесли изменения в введенный против Сирии санкционный режим для контактов некоммерческих организаций (НКО) с правительством этой арабской республики с целью облегчить оказание гуманитарной помощи сирийскому народу. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении Министерства финансов США.

Новые правила предоставляют НКО более широкий масштаб действий в том, что касается взаимодействия с сирийским правительством в плане предоставления гуманитарной помощи жителям страны. НКО также предоставлена возможность участвовать в некоммерческой деятельности в Сирии, включая новые инвестиции, покупку продуктов нефтепереработки сирийского происхождения для использования их в самой арабской республике, а также определенные сделки с правительственными структурами. "Правительство США отдает приоритет расширению гуманитарного доступа по всей территории Сирии, чтобы облегчить страдания сирийского народа, который продолжает сталкиваться с вооруженным конфликтом, нехваткой продовольствия и пандемией COVID-19", - утверждала глава Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Андреа Гаки.

"Соединенные Штаты продолжают уделять внимание сдерживанию вредоносной деятельности [сирийского президента] Башара Асада, его режима, приближенных и иностранных пособников, а также террористических группировок, в том числе путем ограничения возможностей их доступа к международной финансовой системе и глобальным цепочкам поставок", - добавила она.

В ведомстве подчеркнули, что новые транзакции и виды деятельности позволены только для поддержки уже разрешенной некоммерческой деятельности, такой как гуманитарные проекты и "построение демократии".