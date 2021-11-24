Байден вновь заявил о поддержке США суверенитета Украины

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден вновь заявил о поддержке со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины. Заявление об этом он сделал по случаю чествования памяти жертв голодомора на Украине.

"Народ Украины справился с ужасом голодомора, проявив дух и стойкость и в конечном итоге создал свободное демократическое общество. Вспоминая боль и жертв голодомора, Соединенные Штаты также заявляют о поддержке украинского народа сегодня и о твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Белого дома.

Американский лидер также подчеркнул необходимость предотвращать подобные трагедии в будущем и помогать тем, кто сейчас находится "под гнетом тирании".

С 1998 года, согласно указу президента Леонида Кучмы, на Украине ежегодно в последнюю субботу ноября отмечают день памяти жертв массового голода. Украинские историки фиксируют три периода голодомора - в 1921-1923, в 1932-1933 и в 1946-1947 годах.