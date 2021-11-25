Постпред Ливии призвал ООН прояснить формат присутствия после отставки спецпосланника

ООН, 25 ноября. /ТАСС/. Ливия разочарована предстоящей отставкой спецпосланника генсекретаря ООН и призывает всемирную организацию прояснить формат своего присутствия в стране в свете предстоящих парламентских и президентских выборов. Об этом заявил в среду ливийский постпред при ООН Тахер эль-Сонни.

"Мы призываем генерального секретаря [Антониу Гутерриша] и Совет Безопасности прояснить альтернативные планы по [присутствию в Ливии] миссии ООН в течение этого чувствительного времени (проведения выборов)", - сказал дипломат на заседании Совбеза.

Постпред отметил, что отставка спецпосланника по Ливии Яна Кубиша вызывает разочарование. "Я заявил сегодня в ходе заседания Совета Безопасности ООН о важности того, чтобы иметь оперативный план "Б" из-за времени [приближающихся выборов]", - сказал он позднее журналистам. При этом эль-Сонни не стал вдаваться в детали о том, что он имеет в виду планом "Б".

Ян Кубиш сообщил в среду, что 10 декабря оставит свои полномочия. Уход Кубиша с поста происходит за месяц до проведения парламентских и президентских выборов в Ливии. Согласно решению Форума ливийского политического диалога, они должны пройти 24 декабря. 22 ноября избирком Ливии завершил прием документов от претендентов на участие в президентских выборах.