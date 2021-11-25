Экспертная группа ВОЗ по новым опасным патогенам провела первое заседание

ЖЕНЕВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сформированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO) провела первое заседание. Ее председателем назначена Маритье Вентер (ЮАР), а заместителем председателя - Жан-Клод Манюгерра (Франция), сообщила в среду вечером женевская штаб-квартира ВОЗ.

Подчеркивается, что заседание, состоявшееся 23 ноября, "было в значительной степени процедурным и включало назначение председателя и заместителя председателя". "Группа решила собираться часто и в срочном порядке сосредоточиться на общих рамках изучения возникновения новых патогенов, а также быстро провести оценку нынешнего понимания происхождения SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19", - отметили в ВОЗ.

Набор в SAGO был объявлен 20 августа. В состав группы вошли 28 экспертов. Это, в частности, специалисты из России, Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Китая, США, Франции и ЮАР. Как пояснили в ВОЗ, эксперты будут консультировать организацию "в отношении разработки глобальных рамок определения и ведения исследований происхождения возникающих и появляющихся вновь патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2". Подчеркивается, что создание этой структуры необходимо для своевременной оценки рисков вспышек опасных болезней на планете с учетом последствий пандемии коронавируса. В группе будут работать специалисты разных научных дисциплин, включая, в частности, вирусологию, эпидемиологию, экологию, микробиологию, бактериологию, медицинскую статистику, ветеринарию, этику и биобезопасность. В штаб-квартире ВОЗ в связи с этим напомнили, что мир столкнулся с растущим числом угроз, связанных с появлением новых патогенов и повторными вспышками прежних. Это, в частности, SARS-CoV-2, MERS-CoV, Ласса, Марбург, Эбола, Нипах, птичий грипп.

Беспрецедентное внимание

В выступлении на первом заседании SAGO генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что к формированию экспертной группы в мире было привлечено "беспрецедентное внимание": поступило более 800 заявок от кандидатов более чем из 100 стран. Он напомнил, что "политизация вопроса о происхождении SARS-CoV-2 стала серьезной преградой для научного процесса понимания того, откуда пришел этот вирус", и такая ситуация "подвергает риску весь мир". В этой связи задача группы будет состоять в том, чтобы "вернуть фокус внимания непосредственно к науке". По словам главы ВОЗ, эксперты, в частности, займутся "разработкой, мониторингом и поддержкой следующей серии исследований происхождения SARS-CoV-2".

В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте нынешнего года по итогам международной миссии в Ухань, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Однако к настоящему моменту специалисты не пришли к окончательному выводу о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов "Хуанань". Также высказывались предположения о его лабораторном происхождении.