В Гаити завершили формирование правительства национального единства

ГАВАНА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри представил в среду окончательный состав правительства национального единства республики. Формирование нового кабмина стало результатом соглашения Анри с оппозицией более двух месяцев назад.

"Мы вступаем в решающий этап переходного периода. Одна из основных задач этого правительства - создать безопасную и стабильную среду для организации всенародных консультаций по принятию новой конституции и избрания новых представителей, которые будут управлять нашей страной", - сказал политик, выступление которого транслировало государственное телевидение.

В сентябре Анри и представители оппозиционных партий подписали соглашение о переносе президентских и парламентских выборов с ноября 2021 года на конец 2022 года. До проведения голосования введен переходный период, во время которого страной должно руководить правительство национального единства во главе с премьером. Соглашение также предусматривает перенос на один год срока принятия нового основного закона Гаити, который подготовит конституционная ассамблея.

Серьезный политический кризис в карибской республике начался после убийства президента Жовенеля Моиза в результате нападения на его резиденцию 7 июля. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.