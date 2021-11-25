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СМИ: в Гонконге намерены обновить закон о защите интеллектуальной собственности

Речь идет о том, чтобы доработать так и не принятый законопроект от 2014 года и представить его на рассмотрение Законодательного совета нового созыва, отмечает газета South China Morning Post

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Гонконга исходят из необходимости усилить защиту прав интеллектуальной собственности и обновить соответствующий устаревший закон. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post.

"К сожалению, существующий режим авторского права более чем на десяток лет отстает от международных стандартов", - приводит издание слова секретаря (министра) коммерции и экономического развития местного правительства Эдварда Яу.

Речь идет о том, чтобы доработать так и не принятый законопроект от 2014 года и представить его на рассмотрение Законодательного совета нового созыва в следующем году. С этой целью с четверга начались трехмесячные общественные консультации.

Предыдущие две попытки обновить закон о защите прав интеллектуальной собственности не увенчались успехом из-за противодействия оппозиции. Ожидается, что в новом составе парламента региона, который изберут 19 декабря, не окажется представителей оппозиционных кругов после реформирования по инициативе Пекина местной избирательной системы по формуле "патриоты управляют Гонконгом".

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