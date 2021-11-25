Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили приписываемую РФ "необычную военную активность"

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду обсудили по телефону приписываемую России "необычную военную активность" вблизи Украины. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

Как следует из документа, Блинкен и Столтенберг "обсудили повестку встречи министров иностранных дел стран НАТО 30 ноября - 1 декабря и сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины". "Госсекретарь Блинкен отметил, что с нетерпением ждет встречи министров иностранных дел в Риге и диалога по всему спектру вопросов, стоящих перед НАТО", - добавил Прайс.

Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве фиксируют исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить РФ как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная активность является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".