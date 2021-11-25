Одна из правящих партий Чили выразила поддержку кандидату в президенты Касту

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноября. /ТАСС/. Чилийская партия "Национальное обновление", входящая в правящую коалицию "Чили, вперед!", выразила поддержку кандидату в президенты Хосе Антонио Касту, вышедшему во второй тур выборов. Об этом сообщил в среду председатель политической силы Франсиско Чауан после встречи совета партии.

"96,5% членов совета "Национального обновления" провозгласили кандидатом в президенты от партии во втором туре выборов Хосе Антонио Каста", - приводит слова председателя газета La Tercera.

В первом туре выборов правоцентристскую коалицию "Чили, вперед!" представлял Себастьян Сичель, но он не вышел во второй тур выборов, заняв четвертое место с 12,79% голосов. В поддержку Каста высказались и другие партии, входящие в правящую коалицию.

Соперником Каста во втором туре выборов, который пройдет 19 декабря, станет Габриэль Борич, выдвигающийся от левой коалиции "Я одобряю достоинство". По итогам прошедшего 21 ноября голосования Каст набрал 27,91%, Борич - 25,83%.

Каст считается ультраконсервативным политиком и выступает с заявлениями в защиту военного режима диктатора Аугусто Пиночета (1915-2006). Кандидат от правой Республиканской партии предлагает сократить налоги, расширить полномочия правоохранительных органов и отменить закон, разрешающий аборт в случае изнасилования, угрозы жизни матери или нежизнеспособности плода.