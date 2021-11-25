Спецпредставитель ОБСЕ отметил нестабильную ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен констатировал крайне нестабильную ситуацию в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения в Донбассе. С таким заявлением он выступил после очередных встреч контактной группы и ее подгрупп в формате видеоконференций.

"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения крайне нестабильна. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры, нанесенных тяжелым вооружением, по обе стороны от линии соприкосновения. В среднем количество нарушений режима прекращения огня в день превышает аналогичный показатель до вступления в силу мер по усилению режима прекращения огня в июле 2020 года", - цитирует Киннунена в четверг киевский офис ОБСЕ.

В частности, только за сутки 23 ноября миссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой и Луганской областях 748 нарушений режима прекращения огня, в том числе взрывы и разрывы снарядов.

По словам Киннунена, "тупиковая ситуация, связанная с предоставлением гарантий безопасности, стала серьезной проблемой для деятельности вдоль линии соприкосновения и усложняет жизнь гражданского населения, а также работу СММ". При этом, отметил спецпредставитель, факты, собранные СММ, имеют решающее значение для работы контактной группы. "Де-факто миссия играет важную роль в урегулировании конфликта. Свобода передвижения является ключевой предпосылкой для ее работы, а увеличивающееся количество препятствий затрудняет установление миссией фактов и сообщение о них", - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.

Он отметил, что позиции участников политической подгруппы остаются неизменными, "что по существу затрудняет обмен мнениями касательно разработки единого плана действий". В подгруппе по безопасности, по его словам, участники в основном сосредоточились на вопросе гарантий безопасности. Гуманитарная подгруппа обсудила такие вопросы, как освобождение лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, поиск пропавших без вести и возможности одновременного открытия двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Золотом и Счастье Луганской области. Экономическая подгруппа, сказал Киннунен, провела "конструктивное обсуждение различных аспектов водоснабжения отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". "Также были рассмотрены экологические темы, пенсионные выплаты и вопросы, связанные с мобильной связью", - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.