Оппозиция назвала полумерой продление особого статуса Донбасса Киевом

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Инициатива о продлении особого статуса Донбасса еще на год подтверждает, что Киев не стремится к мирному урегулированию конфликта. Об этом в четверг заявила партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

"Это прямое подтверждение нежелания Киева выполнять взятые на себя обязательства. Это формальность и полумера, которая не решает проблему, а лишь подтверждает отсутствие у власти политической воли для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", - считают в партии.

В организации подчеркнули, что только полное выполнение минских соглашений, включая имплементацию в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера, которая была согласована в 2016 году лидерами стран "нормандской четверки" (Германия, Франция Россия и Украина), способно "вернуть Донбасс на Украину, а Украину в Донбасс".

В ОПЗЖ напомнили, что эти обязательства Киев подтвердил на саммите лидеров нормандского формата в Париже 9 декабря 2019 года, "однако дальше обещаний власть до сих пор так и не продвинулась".

Законопроект о продлении на год действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был зарегистрирован в Раде 23 ноября. Его инициаторами выступили 33 депутата, в основном из фракции правящей партии "Слуга народа".

О законе

Закон об особом статусе Донбасса впервые был принят в 2014 году и с тех пор автоматически продлевается решением Рады на очередной год. Однако на практике этот закон, который предоставляет Донбассу также право свободно пользоваться русским языком и создавать отряды народной милиции, не работал ни одного дня. В нарушение минских соглашений его вступление в силу было оговорено целом рядом условий со стороны Киева, в том числе предварительным проведением на неподконтрольных Украине территориях демократических выборов и выводом "незаконных вооруженных формирований".

Кроме того, особый статус Донбассу должен быть предоставлен на постоянной основе. Для этого была разработана "формула Штайнмайера", которая оговаривает введение особого статуса сначала на временной основе в день проведения местных выборов, а после подтверждения ОБСЕ их легитимности - на постоянной. По итогам последнего саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года Киев обязался законодательно закрепить "формулу", но обещание не выполнил.