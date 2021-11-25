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Лукашенко заявил, что работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую

После публичного обсуждения проект вынесут на референдум, который планируется в конце февраля 2022 года

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую.

"Я полагаю, что сегодня можно констатировать, что работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую", - отметил глава государства в четверг на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта основного закона, сообщает агентство БелТА.

Ранее сообщалось, что проект Конституции вынесут на общественное обсуждение к началу декабря. После публичного обсуждения проект будет вынесен на референдум, который планируется в конце февраля 2022 года.

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