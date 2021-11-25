Служба безопасности Украины провела учения в подконтрольном Киеву районе Луганской области

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) провела антитеррористические учения в подконтрольном правительству Киева районе Луганской области. Об этом спецслужба сообщила в четверг на своем сайте.

"Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в районе проведения операции объединенных сил (ООС, силовая операция в Донбассе - прим. ТАСС). На этот раз в Старобельском районе Луганской области", - говорится в сообщении.

Как уточняется, цель тренировок - проверка готовности "всех субъектов борьбы с терроризмом к противодействию возможным диверсиям" и повышение уровня межведомственного взаимодействия во время проведения спецопераций.

В ходе учений условные террористы захватили в заложники сотрудников местного следственного изолятора и потребовали освободить арестованных, после чего совершили условную диверсию, "взорвав мост" через реку. Участники тренировок нейтрализовали условного противника, "обезвредили взрывные устройства", восстановили сообщение через реку.

В СБУ сообщили, что в учениях также приняли участие региональные подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Госспецсвязи и других. "Систематическое проведение таких учений позволяет усилить эффективность совместных действий при проведении реальных спецопераций", - утверждают в спецслужбе.