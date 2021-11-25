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Кулеба: объем помощи Украине со стороны США в 2021 году составил более $130 млн

Как заявил глава МИД Украины, все эти средства направлены на оборону страны

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Объем материально-технической помощи Украине со стороны Соединенных Штатов в текущем году составил 130 млн долларов. Об этом сообщил в четверг на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Общий объем материально-технической помощи Украине со стороны США в 2021 году составил более $130 млн", - сказал он. По словам Кулебы, помощь охватывает поставки вооружений, военной техники и оборудования, боеприпасов, кораблей, средств связи, медицинского оборудования и другое. "Все это направлено на оборону Украины", - добавил он.

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УкраинаСШАКулеба, Дмитрий Иванович
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