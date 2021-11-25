Кулеба анонсировал встречу по "Крымской платформе" в Стокгольме в начале декабря

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Украина намерена использовать заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированное 2-3 декабря в Стокгольме, для продвижения инициированного Киевом формата "Крымская платформа" и консолидации давления на РФ, сообщил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В Стокгольме я проведу отдельное мероприятие с другими главами дипломатии по ситуации в Крыму и предстоящим шагам в рамках "Крымской платформы" под названием "Крымская платформа: Движение вперед", - сказал он на брифинге. "Мы планово закрепляем успех "Крымской платформы" и активно превращаем ее в постоянно действующий формат", - подчеркнул он.

Кулеба также заявил, что украинская делегация под его руководством примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, которое использует также "для дальнейшей консолидации давления на Россию".

В Стокгольме глава МИД также проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в параллельном мероприятии по Украине, посвященном свободе передвижения гражданского населения через линию соприкосновения.

О "Крымской платформе"

23 августа в Киеве состоялся форум "Крымской платформы", которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Создание "платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в сентябре 2020 года на Генассамблее ООН. Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".