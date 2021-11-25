Кассационный суд Египта поддержал смертные приговоры 22 боевикам местной ячейки ИГ

КАИР, 25 ноября. /ТАСС/. Кассационный суд Египта поддержал в четверг смертные приговоры, вынесенные ранее в отношении 22 членов местной ячейки террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает новостной портал Al-Yaum al-Sabia.

Все осужденные проходили по делу "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима") - египетской экстремистской сети, которая после вхождения в ИГ сменила название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Им инкриминировалась причастность к 54 преступлениям и терактам, включая расправы над сотрудниками полиции, неудавшееся покушение на экс-главу МВД Египта Мухаммеда Ибрагима и убийство генпрокурора страны Хишама Бараката, а также теракты против объектов правоохранительных органов в Каире и Южном Синае, госучреждений, церквей и мечетей. В результате этих акций погибли десятки полицейских, в том числе высокопоставленных офицеров, и гражданских, а свыше 300 человек получили ранения.

В марте 2020 года Верховный суд по уголовным делам Управления госбезопасности Египта приговорил 37 фигурантов дела к высшей мере наказания, включая примкнувшего к террористам бывшего бойца египетского спецназа Хишама Ашмауи, казненного в Египте в том же месяце. Остальные получили различные тюремные сроки. В частности, 61 экстремист - пожизненное заключение (25 лет в АРЕ).

Подсудимых обвинили в создании и участии в террористической структуре с целью подрыва конституционного строя, связях с иностранной организацией, в частности с радикальным палестинским движением ХАМАС, а также военизированными ячейками запрещенной и признанной террористической в стране исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки, нападениях на инкассаторские машины и разбои.

Среди 22 боевиков, апелляции которых были отклонены Кассационным судом, значится имя еще одного главаря "Ансар Бейт аль-Макдис" Мухаммеда Увейса. Судья, поддержав вынесенные им смертные приговоры, обязал осужденных также выплатить государству компенсации в размере почти 200 млн египетских фунтов ($12,77 млн).