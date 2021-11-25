В Азербайджане заявили, что ценят усилия Путина по достижению мира между Баку и Ереваном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября./ТАСС/. Азербайджанский народ высоко оценивает деятельность президента РФ Владимира Путина, направленную на достижение мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявила в четверг председатель азербайджанского парламента Сахиба Гафарова на встрече с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Азербайджанский народ высоко оценивает деятельность президента Российской Федерации Владимира Путина, именно потому что при его содействии было подписано трехстороннее соглашение [заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе], на которое все возлагали и возлагают очень большие надежды", - сказала Гафарова на встрече, которая состоялась в рамках осенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.

Спикер подчеркнула, что Азербайджан нацелен на мир. "Мы нацелены построить мир, восстановить стабильность. Потому что без мира стабильности и мира в карабахском регионе невозможно говорить о мире и стабильности на Южном Кавказе", - отметила она. По мнению Гафаровой, "нельзя говорить о развитии ни одной из стран региона в отдельности". "Обязательно требуются взаимосвязи, сотрудничество. А это невозможно без установления мира", - добавила она.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. 11 января на встрече в Москве была достигнута договоренность о разблокировании региональных коммуникаций. Для этих целей было решено создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран.