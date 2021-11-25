СМИ: Вучич подарил Путину серебряную вазу и книги

БЕЛГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину серебряную вазу и книги. Об этом сообщила в четверг газета "Вечерне новости".

Ранее Вучич на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись с моментом встречи с Путиным на крыльце резиденции российского лидера в Сочи. "Каждая встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным имеет исключительное значение для нашей страны", - написал сербский президент.

По данным пресс-службы сербского лидера, в настоящий момент завершилась встреча двух лидеров тет-а-тет. Как сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговоры Путина и Вучича в Сочи продолжатся в формате рабочего завтрака.