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Переговоры Путина и Вучича

СМИ: Вучич подарил Путину серебряную вазу и книги

По словам сербского лидера, каждая встреча с российским коллегой "имеет исключительное значение" для республики

БЕЛГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину серебряную вазу и книги. Об этом сообщила в четверг газета "Вечерне новости".

Ранее Вучич на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись с моментом встречи с Путиным на крыльце резиденции российского лидера в Сочи. "Каждая встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным имеет исключительное значение для нашей страны", - написал сербский президент.

По данным пресс-службы сербского лидера, в настоящий момент завершилась встреча двух лидеров тет-а-тет. Как сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговоры Путина и Вучича в Сочи продолжатся в формате рабочего завтрака.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, АлександарПереговоры Путина и Вучича
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