Вучич пригласил Путина на открытие храма святого Саввы в Белграде

СОЧИ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич повторил свое приглашение президенту России Владимиру Путину принять участие в церемонии открытия (освящения) главной сербской святыни - храма святого Саввы в Белграде. Об этом заявил он в четверг в ходе встречи с российским лидером в Сочи.

"Мы много сделали вместе, и мы все еще ожидаем вас в храме святого Саввы в Белграде, который мы вместе построили", - сказал он.

Вучич также отметил важность для Сербии вопроса газа: "Для нас очень важен вопрос поставок газа. Мы вместе сделали этот газопровод от болгарской границы до границы с Венгрией. И спасибо еще раз за ваше внимание и вашу работу, помощь и поддержку в развитии Сербии".

Ранее планировалось, что в ходе визита в Сербию Путина в октябре 2020 года российский лидер примет участие в церемонии открытия храма. Однако из-за сложной эпидемической ситуации визит был отменен.

Храм Святого Саввы в Белграде - один из крупнейших православных соборов в мире. Его размеры - 91 на 81 метр, а площадь - 7 570 квадратных метров, диаметр купола составляет 35 метров, а высота - 65 метров. Храм был освящен в честь первого сербского архиепископа и национального героя Сербии святого Саввы (1175-1236). По преданию, собор решено было возвести на месте сожжения его мощей турками в 1594 году.

Строительство началось в 1894 году, но долгие годы шло по большей части планирование и согласование. К возведению самого здания приступили в 1935 году. Вторая мировая война прервала процесс, который был возобновлен лишь в мае 1986 года. Купол был завершен в 1989 году, а в 2004 году состоялось официальное открытие еще не полностью законченного храма.

Участие России в оформлении храма

По поручению Путина с 2015 года Россотрудничество является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма. Финансирование осуществлялось за счет внебюджетных средств, предоставляемых российскими компаниями, ведущими бизнес в Сербии. ПАО "Газпром нефть" в рамках программы по поддержанию гуманитарных проектов в области культуры и сохранения исторического наследия Сербии выделила €4 млн, а потом еще €6 млн на завершение украшения храма.

Площадь мозаики с использованием стекла и натурального камня превысила 3 тыс. квадратных метров. Мозаичное убранство храма было выполнено российскими мастерами в срок. Освящение полностью завершенного главного храма Сербии несколько раз переносились.