Вооруженные силы Украины провели в Донбассе учения с применением танков

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Учения танковых подразделений Вооруженных сил Украины прошли на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, сообщается в четверг в Facebook операции Объединенных сил - штаба силовой операции в Донбассе.

"В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области состоялись учения танковых подразделений", - отметили в штабе. Согласно заявлению, военнослужащие продемонстрировали "высокий уровень мастерства" и готовы к выполнению заданий.

На опубликованной видеозаписи видно, как танк движется по полю и стреляет. "Мы выполняем упражнения по стрельбе, каждый член экипажа отрабатывает стрельбу из танка, из <...> пулемета", - отметил украинский военнослужащий, один из участников маневров.

В четверг Служба безопасности Украины также сообщила о тренировках в Донбассе. Спецслужба при участии других силовых ведомств провела антитеррористические учения в подконтрольном Киеву районе Луганской области.