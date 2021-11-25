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Силы безопасности Турции уничтожили шесть террористов в провинции Битлис

Подразделения жандармерии и спецназа разгромили зимнюю базу Рабочей партии Курдистана

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Силы безопасности Турции ликвидировали шесть террористов в ходе операции на востоке страны. Как сообщила в четверг газета Milliyet, подразделения жандармерии и спецназа разгромили зимнюю базу Рабочей партии Курдистана (РПК), которая официально признана в Турции террористической.

Установлено, что одной из нейтрализованных была Лейла Шейхо, гражданка Сирии, известная под оперативным псевдонимом Бахарин Африн. Она отвечала в РПК за организацию деятельности в сельских районах Битлиса. Также был ликвидирован другой разыскивавшийся террорист Эрхан Мингсар, оперативный псевдоним которого - Соеш Карс Рони.

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