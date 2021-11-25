ЕС снимет санкции с окружения Януковича в отсутствие судебных решений на Украине

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. ЕС продолжит снимать санкции с чиновников времен президентства Виктора Януковича, если в их отношении не будет судебных решений на Украине, в связи с чем МИД страны вместе с правоохранительными органами будет работать над сохранением ограничительных мер. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Время идет, и, действительно, те фигуранты санкционного списка, в отношении которых нет судебных решений, постепенно из него выпадают", - сказал он на брифинге, комментируя решение ЕС исключить из санкционного списка министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко.

По словам министра, этот вопрос он обсудил с генпрокурором Ириной Венедиктовой. "Прошлись по всем делам, по всем спискам. Увидели, где больше перспектив, где меньше. Теперь, что называется, колесики государственного механизма в этом вопросе будут крутиться быстрее", - отметил Кулеба. Он также подчеркнул, что "МИД будет работать вместе с правоохранительными органами над тем, чтобы сохранять санкции для этих лиц".

Евросоюз ввел 5 марта 2014 года целевые санкции в отношении 18 граждан Украины, включая Януковича, двух его сыновей, бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и других лиц из команды бывшего президента. Санкции были введены на один год и включали запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание банковских активов. Основанием для введения санкций ЕС назвал "нецелевое использование государственных средств". На протяжении последующих лет ЕС продлевал действие санкций и вносил незначительные изменения в этот список, то расширяя, то сокращая его.