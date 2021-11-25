В кабмине Греции дали высокую оценку отношениям с Россией

АФИНЫ, 25 ноября. /ТАСС/. Уровень отношений Греции с Россией очень хороший, это подтвердит предстоящий 8 декабря визит премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Москву. Такое заявление сделал в четверг на брифинге официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.

Представителю кабинета задали вопросы о возможной реакции России на переброску крупного американского контингента через порт Александруполис, а также планах обсудить ее в связи с визитом Мицотакиса в Москву.

"Греция подписала соглашения, которые соблюдаются и выполняются, Греция - член НАТО. Все, что имеет место, происходит в рамках этих договоренностей", - сказал представитель кабинета. "В то же время имеются двусторонние отношения, которые служат нашим национальным интересам, и с другими странами, за пределами альянса. Уровень отношений Греции с Россией очень хороший, что, впрочем, будет подтверждено в ближайший период на встречах двух лидеров", - подчеркнул Иконому.

8 ноября глава МИД Греции Никос Дендиас и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили визит греческого премьера в Москву, который состоится 8 декабря. Греческая сторона ожидает, что в ходе визита Мицотакис встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Газета греческих коммунистов "Ризоспастис" сообщила 19 ноября о масштабной операции в порту Александруполиса. Через него будут переброшены более 120 боевых вертолетов и 1 000 боевых машин США в соответствии с недавно обновленным оборонным соглашением Вашингтона и Афин. Эта техника будет направлена далее в Восточную Европу.