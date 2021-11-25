Земан 29 ноября примет участие в саммите Вишеградской группы

ПРАГА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, выписанный в четверг из Центрального военного госпиталя в Праге, в понедельник, 29 ноября, примет участие в видеоформате во встрече глав государств Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), а в пятницу, 26 ноября, проведет церемонию назначения премьер-министром республики лидера победившей на недавних парламентских выборах в стране партийной коалиции "Вместе" Петра Фиалы. Об этом сообщил на брифинге глава президентской администрации Вратислав Минарж.

"В пятницу, 26 ноября, в 12:00 (14:00 мск) в [загородной резиденции в местечке Ланы у Праги] президент проведет церемонию назначения Петра Фиалы председателем правительства, - отметил Минарж. - В понедельник (29 ноября - прим. ТАСС) в первой половине дня господин президент в формате видеоконференции примет участие во встрече президентов Вишеградской группы, которая пройдет в Будапеште. В тот же день в 15:00 (17:00 мск) он начнет серию встреч с кандидатами на посты министров [в правительстве Фиалы]".

Встречи Земана с кандидатами на посты министров продлятся в течение последующих двух недель. Затем президент вновь примет Фиалу, чтобы обсудить вопросы, связанные с предстоящим назначением главой государства нового правительства.

"Господин президент не будет реагировать на любое давление [на него в решении вопросов, связанных с выполнением конституционных обязанностей]. Он действует эффективно и ответственно", - сказал Минарж.

Глава президентской администрации также проинформировал, что Земан будет работать во дворце Ланы в одноименном местечке близ Праги. Он, как и Пражский град, является официальной резиденцией главы чешского государства, напомнил глава администрации.