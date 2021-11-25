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Переговоры Путина и Вучича
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Пусковые установки ПТУР "Корнет" поступят из России в Сербию до конца года

СОЧИ, 25 ноября. /ТАСС/. Первые поставки пусковых установок ПТУР "Корнет" из России в Сербию состоятся до конца 2021 года. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич по результатам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Первые поставки будут уже до конца года, это не стратегические вещи, но очень важные тактические вещи. И я могу сказать, что это "Корнеты", пусковые установки для "Корнетов" и бронебойные ракеты "Корнетов", которые исключительно важны на нашей территории", - сказал Вучич в прямом эфире телеканала TV Pink из Сочи.

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Путин, Владимир ВладимировичСербияВучич, АлександарПереговоры Путина и Вучича
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