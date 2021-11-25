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Пакистан успешно провел испытания баллистической ракеты Shaheen-1A

Ракета способна поражать цели на удалении до 900 км и может нести как ядерную, так и обычную боеголовку

ИСЛАМАБАД, 25 ноября. /ТАСС/. Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты Shaheen-1A класса "земля - земля". Об этом в четверг сообщило управление по общественным связям Минобороны страны (ISPR).

"Испытательный полет был осуществлен с целью повторной проверки некоторых конструктивных и технических параметров системы вооружения," - говорится в пресс-релизе ISPR.

Ракета Shaheen-1A является модернизированным вариантом Shaheen-1, отличающимся большей дальностью и точностью. Она способна поражать цели на удалении до 900 км и может нести как ядерную, так и обычную боеголовку.

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