Болгарский суд разрешил экстрадицию россиянина, задержанного на основании ордера Интерпола

СОФИЯ, 25 ноября. /ТАСС/. Областной суд Варны разрешил экстрадицию 58-летнего российского гражданина, который разыскивался Интерполом по подозрению в крупном мошенничестве, по требованию суда Санкт-Петербурга. Об этом говорится в решение болгарского суда, опубликованном в четверг на его сайте.

"В требовании российских властей отмечено, что вместе с сообщниками Владимир Б. обвинен в присвоении чужой собственности в особо крупных размерах. Обвиняемый создал условия для незаконного использования и передачи прав на имущество, которое принадлежало государственному институту архитектурного и строительного проектирования в пользу компании, где он был директором. Ущерб от преступной деятельности составил 305 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "перед судом лицо, чья экстрадиция была потребована, дало добровольное согласие на свою передачу властям РФ". Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Российский гражданин В. Б. 1963 года рождения был задержан в октябре в Варне при проверке документов. В посольстве РФ в Болгарии ТАСС сообщили, что "ситуация с задержанием российского гражданина, которого на родине обвиняют в мошенничестве, находится под контролем".