Республики Донбасса запустили сайт для сбора данных о военных преступлениях Киева

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Специальный интернет-ресурс "Трагедия Донбасса" по сбору данных о военных преступлениях Украины и пропавших без вести в результате конфликта на востоке страны начал в четверг свою работу. По мнению его создателей, среди которых, в частности, ряд общественных и экспертных организаций Донецкой и Луганской народных республик, проект во многом облегчит процесс систематизации данных и упростит доступ к ним со стороны широкой общественности.

"Сайт призван консолидировать наши усилия, дать людям достоверную информацию о числе погибших и раненых за время конфликта, показать ход нашей работы, рассказать о том, что привело к образованию массовых захоронений", - заявил член Общественной палаты Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Белов, представляя проект во время онлайн-конференции "Опаленная память Донбасса: военные преступления украинской армии и новые данные о массовых убийствах гражданского населения". "Ведь есть большое количество пропавших без вести. На сайте будут отображены истории людей, переживших украинскую агрессию, потерявших близких и родных с 2014 года", - приводит его слова Луганскинформцентр.

"В условиях непризнанности мы пользуемся всеми возможными средствами и методами донесения информации, поэтому сайт призван еще и донести до правозащитных организаций и международных судебных органов ту информацию, которую мы бы хотели донести", - отметила в свою очередь заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

"Трагедия Донбасса" - это истории в фотографиях и словах мирных граждан юго-востока Украины, в дом к которым вновь пришла война", - так создатели проекта сами объясняют его цели и задачи. Сайт доступен по адресу donbasstragedy.info. Пока он представлен двумя разделами - фотогалереей и окном "обратной связи", с помощью которого каждый житель Донбасса сможет теперь рассказать свою историю, поделиться имеющейся у него информацией, прислать фотодокументы.

Летом нынешнего года власти ДНР и ЛНР активизировали поиск пропавших без вести в Донбассе после начала конфликта в 2014 году. Для этого были созданы специальные органы, в задачу которых входит организация работ по выяснению судеб и местонахождения пропавших без вести, сбор прижизненной информации о них, составление единой базы пропавших, умерших, а также родственников пропавших, координация действий по эксгумации, идентификации тел и передачи их родственникам.