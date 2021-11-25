В Киеве участники акции против роста тарифов запустили в небо шары с цифрами долгов за ЖКХ

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Митинг против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в четверг в центре Киева закончился запуском шаров возле Верховной рады с цифрами задолженностей за услуги ЖКХ. Участники протеста, в основном пенсионеры и бюджетники, также зажгли файеры, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Платить не будем!", "Зеленский, хватит издевательств!", "Помогите, наши дети голодные, потому что мы заплатили за коммуналку!" - с такими плакатами участники акции прошли от Бессарабской площади к зданию Киевской городской администрации, Верховной раде и кабинету министров.

Организаторы митинга планировали также "похоронить" цены на коммуналку в специально подготовленных для этого гробах, но представители силовых структур не позволили провезти реквизит в правительственный квартал. После этого траурные венки, цветы и платежные квитанции, которые принесли на акцию ее участники, убрали в картонные коробки.

Акция прошла без провокаций, на пути следования митингующих сопровождали усиленные патрули правоохранителей.

Осенью правительство страны, компания "Нафтогаз Украины", Ассоциация городов и Конгресс местных и региональных властей подписали меморандум, предусматривающий, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду расти не будут. Однако это не остановило повышение тарифов, которые в некоторых регионах выросли на 30-50%.

В частности, киевляне вынуждены платить за газ больше 30 гривен (более $1,1) за кубометр. Так, компания "Киевгазэнерджи", тариф которой составлял в августе 15 гривен 76 копеек за кубометр, в сентябре - 19 гривен 80 копеек, теперь продает газ по 30 гривен 50 копеек. Эксперты прогнозируют дальнейший рост тарифов до конца зимы. Между тем даже по прошлогодним тарифам плата за услуги ЖКХ составляла зимой в Киеве 1 900 гривен ($70) за двухкомнатную квартиру 50 м. Минимальная пенсия на Украине с 1 декабря составит 2 600 гривен ($96).