Вучич рассказал, что в ходе встречи с Путиным они обсудили более 100 вопросов

СОЧИ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александар Вучич обсудили в ходе переговоров в четверг около 100 вопросов. Как сообщил по результатам встречи сербский лидер, у Путина было к нему около 90 вопросов, сербский лидер выдвинул на обсуждение 10 пунктов.

"Он [Путин] много спрашивал меня по Косову и Метохии, Россия продолжит вести ответственную политику соблюдения международного права, поддерживать Сербию. Нужно потратить день, чтобы рассказать все, о чем мы говорили, у Путина было около 90 вопросов ко мне из разных областей. У меня было своих 10 пунктов, но обширных. Мы долго говорили о Косове, о ситуации в регионе, о нежелании албанцев вести реальный диалог, о событиях на севере Косова и Метохии, обо всем регионе", - сообщил сербский президент в прямом эфире канала TV Pink из Сочи.

Вучич сообщил, что в ходе встречи также обсуждалось строительство железных дорог, реконструкция Белградской железнодорожной сети, строительство метро, радиофармакология, по данным темам вскоре будут подписаны документы. Также обсуждались культурные обмены, туризм, бокс. "Когда вы говорите три часа, то практически нет тем, которые не затронуты. Я очень доволен и благодарен Путину, который, несмотря на тяжелый для России день [авария в Кузбассе], нашел достаточно времени для Сербии", - сказал Вучич.

"В конце разговора он сказал, что мы говорили как близкие друзья, чтобы я был уверен, что в тех вещах, где Россия может помочь, Сербия не останется одна. Это было для меня очень важным сигналом", - рассказал президент Сербии.